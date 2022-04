Un hombre simuló ser el padre de los niños para retirarlos.

Un hecho similar a los acontecidos hace algunas semanas en el Valle de Uco, tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Una mujer denunció que un hombre se hizo pasar por el padre de sus hijos para retirarlos de la escuela. Ante esto, la maestra negó este permiso e inmediatamente dio aviso.

Sucedió en la institución Zara de Guiard, desde donde se tomaron medidas para garantizar la seguridad de los estudiante, según dieron a conocer los padres.

En comunicación con 8 Digital, la tía de los niños comentó, «mi hermana me comentó que había ido un hombre delgado, de 1,70 cm de estatura, con tatuajes y aros. Estaba acompañado de una mujer rubia, se trasladaban en una moto 110cc negra y habían pasado a retirar a mis sobrinos. La maestra no lo deja pasar porque sabe que el nene no tiene papá y se van al lado, al jardín e intentan lo mismo con la nena chiquita».

Además, manifestó que «se hizo presente la policía para dejar constancia de lo ocurrido y alertamos a los otros padres».

Por otro lado, la mujer dio a conocer que desde la dirección de la institución solicitaron a los padres y tutores de los niños, prestar gran atención. Y ante cualquier sospecha dar aviso al 911 para seguridad de todos. Ante esto, también desde el establecimiento se extremaron los cuidados. También resolvieron que ninguna persona ajena a la institución podrá ingresar o retirar un alumno sin una previa autorización.