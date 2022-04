Debe desalojar el lugar donde vive actualmente.

Una vecina de Tunuyán necesita de manera urgente un lugar donde vivir junto a su pequeña hija de 8 años.

Actualmente reside en una vivienda de calle Roca, pero el propietario del lugar ha pedido que desaloje de inmediato. Ante esto y en un pedido desesperado la mujer necesita la ayuda de la comunidad para conseguir un nuevo hogar.

En comunicación con Canal 8, la mujer dijo «fue el dueño, me faltó el respeto, me dijo que me vaya hoy. Me va a sacar las cosas a la calle, tengo a mi nena con asma. No sé dónde voy a ir».

«No tengo ningún lugar adonde irme» Pese a pagar el correspondiente alquiler, «tengo testigos, tengo todos los recibos. Pero de un día para el otro quiere que me vaya», agregó la mujer.

Pese a que ha buscado lugares, «la mayoría no quieren niños. Está en malas condiciones, le falta la mitad del techo».

«Necesito urgente al menos una piecita, porque si me sacan todo no tengo a donde ir», pidió.

Para comunicarse se puede tomar contacto al 2622556094 (solo llamadas).