El titular de la Inspección General de la Municipalidad de Tunuyán, explicó ante la cámara de Canal 8 que este tipo de servicio de cobro, dependen exclusivamente del BCRA.

Ante el intenso reclamo de la comunidad, Casado explicó que “los rapipagos o similares no están incluidos dentro de las actividades consideradas esenciales” y por esa razón, “el BCRA no los autoriza porque ellos no pueden realizar los depósitos del dinero captado”.

“Solo pueden funcionar aquellos rapipagos que estén incluidos como anexo de otra actividad autorizada a funcionar. En nuestro departamento, eso solo se da con la oficina de Correo Argentino, en calle Irigoyen”

La red de «pagos extrabancarios» suma en el país 15.000 puntos de contacto, entre locales propios de las empresas (Pago Fácil y Rapipago se distribuyen la mayor parte del mercado) y ventanillas dentro de otros negocios, como supermercados, quioscos, farmacias o locutorios.

Tanto las empresas de cobros, como desde la entidad que las agrupa (Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios), enviaron cartas al BCRA para que se las incluya como sector exceptuado y puedan operar pese al aislamiento. Extraoficialmente, ambas partes reconocen reuniones y negociaciones, aunque todavía no hubo confirmación oficial que indique cómo operará el sector a partir de la próxima semana.

En Valle de Uco circula por estas horas, un sinnúmero de quejas de los usuarios, mayormente gente no bancarizada; que necesita el acceso a pago en efectivo de impuestos, cuotas y demás. Incluso también puede verse el pedido expreso del titular de uno de estos puntos de cobro que se ve obligado a permanecer inactivo.

Hasta el momento no hay novedades en este sentido.

