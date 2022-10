Deben cubrir los gastos para que reciba tratamiento médico.

Una vecina de Tunuyán, difundió un pedido de ayuda para solventar los gastos de un tratamiento médico que enfrenta su pequeño hijo de 9 meses, quien permanece internado en el Hospital Notti.

«Tengo 4 hijos y hoy me encuentro en una situación un tanto difícil ya que tengo a mi bebé EHITAN de 9 meses internado en el Hospital Notti en el servicio de terapia intensiva con el Diagnóstico de NEUMONÍA Y BRIONQUIOLITIS», detalló la mujer. En diálogo con 8 Digital, la tía del niño confirmó que se encuentran en el nosocomio pediátrico.

«Hoy me toca recurrir a la solidaridad de la gente ya que lamentablemente me he quedado sin recursos para costear los gasto ya que viajo todos los días, aquí en Tunuyán quedan mis otros tres niños y me hace muy difícil», contó la mujer.

Quienes deseen ayudar, pueden hacerlo con dinero, pañales o mercadería. Deben comunicarse a través del número 2622547020. CVU 0000003100076292003469