Se ubica en el Barrio Tupac.

En una gran tarea solidaria, Mayra Cornejo está al frente del merendero “Arco Iris” y desde hace una semana, sumaron un comedor para brindar asistencia a diferentes familias de la zona.

En diálogo con “A Media Mañana” por Canal 8 la mujer comentó, “hace dos años y medio que tengo el merendero”. El comedor, “es un proyecto que se inició el año pasado en plena pandemia, no se dio y bueno la buena noticia llegó el lunes pasado. Recibí un llamado y me dijeron si me animaba, yo por los chicos hago todo”.

Actualmente, “preparado hasta 70 raciones por día y estoy prácticamente sola y en mi casa, cocino en la estufa y en la cocina”, dijo la mujer. “Trabaja de lunes a viernes con el comedor, miércoles y viernes con el merendero”, comentó Mayra comprometida en su tarea solidaria.

“Es una gran tarea, pero es muy gratificante. Hay muchos chicos que muchas veces no tiene para un plato de comida. Actualmente tengo para darle a todos el almuerzo, lo que pido a veces es ayuda para el merendero”.

Quienes deseen colaborar puede comunicarse al 2622 51-9573.