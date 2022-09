Paso en un torneo escolar.

En el día de ayer, Tatiana Cirrincione, estaba dirigiendo un partido de Futsal, en el marco de un torneo escolar en Tunuyán.

En un momento dado, percibe a una jugadora jugando con botines con tapones y no dudo en darle sus zapatillas para que pueda continúan jugando.

«El partido se estaba jugando dentro del Polideportivo de Tunuyán y en un momento yo cobré una falta y observo a una jugadora que estaba con botines con tapones y como no se puede jugar con ese tipo de calzado en este deporte, se lo comunico a ella», comentó la propia Tatiana Cirrincione.

Además agregó: «Ella me dijo que no tenía zapatillas para jugar por eso estaba con botines, en ese momento no lo dude, me saque mis zapatillas, ella se las probó y pudo jugar sin ningún problema».

«Yo seguí dirigiendo el resto del partido en medias y con mucha satisfacción por dentro mío, creo que hice lo que cualquier árbitro en mi lugar hubiera hecho».

«Esto me paso en un campeonato escolar, estoy hablando de jugadoras muy chicas, yo tuve esa edad y sé que las ganas de jugar y competir son muy grandes, por eso estoy feliz por lo hecho porque permití que una joven que no tenía calzado, pueda jugar con el resto de sus compañeras», finalizó Tatiana Cirrincione.

Tatiana es árbitro profesional desde hace algunos años y se desempeña puntualmente en el fútbol de San Carlos.