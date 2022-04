No se registraron heridos.

Estacionó su camioneta sobre calle Alem, en inmediaciones de la terminal de ómnibus, el piso cedió y el vehículo se hundió.

Ocurrió anoche, Ángel Montivero, fue la víctima en este episodio y compartió su testimonio a Canal 8, «venía mi hijo manejando, se estacionó y se le hundió primero la parte de adelante, la quiso sacar y se quedó. Empezó a salir agua y se hundió hasta la puerta», detalló.

En busca de ayuda, «llamamos al 911, vino la policía, solo tomaron unos datos. Vino gente del municipio, no podían sacarla, me dijeron que los bomberos podrían hacerlo, pero no podían tampoco», dijo. «La terminé sacando yo, de forma particular».

En el lugar, desde hace algunos meses se llevan adelante diferentes tareas, «la obra no estaba señalizada para nada, eso es una entrada y salida de chicos», dijo ante la preocupación de lo sucedido.

«Me explicaron que hiciera un pedido formal a través de una carta, y de ahí avaluaremos con el abogado de enviar carta documento a los responsables», agregó. En lugar se estaban desarrollando tareas relacionadas con el suministro eléctrico y de agua, «habrían dos empresas involucradas», dijo el hombre.

Solo se registraron daños materiales, «tengo que evaluar los daños con el mecánico». Aunque Ángel recalcó, «pasa por una cuestión de responsabilidad, eso tiene que estar señalizado».

Foto: DataNews