Una vecina realiza un pedido desesperado.

Leonor Ardiles, es una reconocida peluquera de Tunuyán, que extravió su silla de ruedas durante la tarde de este jueves.

“Fui a fisioterapia a calle Lavalle y Godoy Cruz y me traía u taxista, cuando veníamos por Godoy Cruz, cruzamos una loma de burra, sentí un ruido pero como venía el baúl abierto no se veía anda”, relató a 8 Digital.

“En calle Los Manzanos, hay otro badén”, por lo que puede haberse perdido en esas inmediaciones.

“Nos volvimos a buscarla, pero nadie vio nada. Hace un mes me la dieron, anduve tanto en el PAMI para que me la den y en 5 minutos se me perdió, es mi transporte porque todavía no camino”.

La mujer necesita recuperarla de manera urgente, quienes puedan aportar datos puede comunicarse al 2622-231481.