Pide recuperarla.

El pasado viernes, una vecina de Tunuyán llegó a su domicilio, cuando fue sorprendida por un delincuente que la empujó para robarle su bicicleta y luego darse a la fuga.

Lorena vive en Barrio Los Cóndores y dialogó con Canal 8 sobre lo ocurrido, «venía llegando a casa, sobre calle Colón. Siempre apoyo la bici en la reja para abrir, cuando la hago hacia atrás, me empujan, se subió a la bici y se la llevó», relató.

«Es muy útil para mí, para mi trabajo, para todo. Era el único medio de movilidad», agregó la mujer. «Es la primera vez que me pasa, estaba muy asustada, sin palabras, no me imaginé que me iba a pasar algo así».

Sobre el hecho, «fue en dos minutos». Acerca de la persona que la atacó, «lo vi cuando se estaba yendo, estaba vestido de ropa deportivo, recuerdo que era una persona joven y tenía mucho olor a alcohol».

Se trata de una bicicleta Top Mega amarilla flúor, del lado derecho está desteñida.

Para brindar información al respecto se puede tomar contacto al 2622312055.