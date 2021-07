Alerta a la comunidad y denuncian hechos similares en la zona.

Pasadas las 20 hs del sábado, una pareja sufrió un violento ataque, cuando circulaban por Ruta 40 de norte a sur, y fueron sorprendidos por un ataque a piedrazos en la zona de Puente del Río, en inmediaciones de cancha Manantiales.

Selene, fue víctima de este violento episodio y comentó en “A Media Mañana” por Canal 8, lo ocurrido, “una piedra entra por el lado derecho. Lo único que pudo ser fueron dos bultos en la ciclovía. No podía ver bien qué era, por lo que no les dimos mucha importancia. Desde ahí, recuerdo haber recibido un impacto en el pecho. Me dejó sin respiración varios segundos y cuando me toco los ojos estaban llenos de vidrios”.

“Mi marido dio la vuelta en el lugar para que reciba atención médica”, dijo la mujer. “Gracias a Dios no produjo fractura, pero estoy moviéndome muy poco por el dolor que tengo. Ahora estoy en tratamiento con especialistas. El impacto tan violento me produjo cortes internos. Estoy con medicación, calmantes para los dolores”, comentó en cuanto a su estado de salud actual.

“Fue un segundo donde nos podría haber pasado algo peor”, agregó.

“Es muy triste, porque en la misma publicación que hicimos. Hace días atrás que viene pasando lo mismo. Hay otras víctimas que no han hecho la denuncia”.

“Le pedimos precaución a la gente, el lugar está muy oscuro. Hay que evitar una desgracia más grande”, manifestó Selene.