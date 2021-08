Familiares de la joven aseguran que no tomaron medidas contra el sujeto.

Un indignante hecho se registró en el mediodía de este jueves, un hombre fue acusado de filmar a una joven en un probador de un reconocido supermercado de Tunuyán.

Como publicó 8 Digital, la policía intervino en el hecho, el hombre quedó demorado en primera instancia, como parte del procedimiento y a la espera de la decisión del ayudante fiscal.

De acuerdo a la versión expuesta por lo sucedido, “estaba filmando a mi novia en el probador del Átomo 2. Fue aprehendido, le encontraron el video, hay testigos y sin embargo va a quedar libre nos informó el fiscal”, manifestaron.

Esta desición sería porque no consideran el delito como tal, “qué tiene que pasar para que sea delito? La tiene que violar? La tiene que matar? Hasta cuando vamos a seguir con esta injusticia. Personal de este supermercado afirma que va seguido, las cámaras del lugar lo registraron también. No sabemos a cuantas mujeres les ha hecho lo mismo y no lo han visto”, manifestaron los familiares de la joven.