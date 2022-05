Contrató un servicio a través de Facebook.

Una vecina de Tunuyán, denunció que una supuesta empresa de inflables le alquiló unos juegos para una fiesta infantil y la estafaron.

Tomaron contacto a través de Facebook, acordaron fecha y lugar para alquilar un inflable, pero le pidieron previamente una seña. El día del evento, le informaron que no podrían cumplir con lo pactado, por lo tanto devolverían el dinero. Para esto, le anuncian que le llegará a su teléfono un código, mediante el cual accedieron a su cuenta de Mercado Pago y la vaciaron.

En diálogo con «A Media Mañana» por Canal 8, la víctima contó, «mi mamá buscó en las redes y nos contactamos con ellos el 15 de mayo. Nos pidieron una seña de $2050 y así queda señado para el día 21 de mayo y nunca llegó. Nos cansamos de llamarlo y nunca se aparecieron».

Por otro lado relató, «tipo 17 hs se comunican para hacernos el rembolso del dinero, le pasamos la cuenta de Mercado Pago, nos pidieron el nombre del titular y el mail, con eso accedieron a la cuenta, como no tenía nada en esa, pidieron otra. Le pasamos la mía, y me vaciaron la cuenta en dos segundos. A mí me llegaron los datos de esa persona y con eso pude hacer la denuncia por estafa».

Aunque «se hacían pasar por gente de Tupungato, pero suponemos que son de Mendoza por la característica del número telefónico», manifestaron.

Autoridades trabajan para dar con el responsable de esta modalidad de estafa en el Valle de Uco y sospechan que hay más víctimas.