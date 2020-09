Afortunadamente ya está recibiendo la atención que necesita.

El pedido trascendió las redes, una familia debió atravesar una odisea para que el abuelo de la familia recibiera atención médica inmediata.

Matías Aragón, nieto del hombre comentó en diálogo con el programa radial «La Banda» de 101.9 Radio Dos: «Lo llevamos al hospital el sábado por un golpe, tenía fiebre, lo hisoparon y dio positivo». Así comenzó la lucha de la familia, y el propio joven lo reflejó a través de su cuenta de Instagram.

«El día sábado 12 lleve a mi abuelo al hospital por un golpe, bueno allá adentro lo revisaron y le dijeron que no tenía nada grave, pero que debían hacerle un hisopado porque tenía fiebre, al día siguiente nos dijeron que era positivo de Covid, el estaba bien, el tema fue al día 3 de reposo(por el golpe) el día 3 comenzó con mucha fiebre y dificultad al respirar, lo llevamos al hospital y solo nos dijeron que estaba deshidratado y todo era normal por el Covid.

Así estuvimos, hasta que comenzó a orinarse encima, comenzó con la fiebre incontrolable, se perdía en la noche y el día, no dormía, no sé podía parar, todo se agravó, discutí con la policía ya que no quiso predisponer una ambulancia para llevarlo al hospital. Mi abuelo tiene 89 años y si o si necesitamos que lo internen, ya vino una doctora y nos dijo que tiene neumonía y que si o si necesita estar internado», posteó en la red social.

Su situación se agravó aún más cuando su resultado por Covid, dio resultado positivo.»Algún descuido tuvieron, y eso fue lo que pasó», explicaron a la familia tras tener contactos estrechos positivos.

«Desde el hospital nos decían que no había lugar», aseguró cuando iniciaron a transitar la odisea. «Lo tenemos viviendo con nosotros, hasta el día 3 estuvo muy bien y después empezó a empeorar. Antes de todo, a sus 89 años su estado era muy bueno», destacó.

En una verdadera lucha conseguir una cama de urgencia, siendo paciente positivo y transitando además una neumonía. «Ellos no pueden decidir quién vive y quien no», dijo.

El pedido transcendió las redes sociales, «empecé a escribir, redactar. No lo planee, yo de los políticos no espero nada, pero fue Dios quien tocó el corazón del Intendente», comentó el joven en cuanto a la decisión de hacer público su pedido.

Finamente anoche se logró conseguir «está bien, sabemos que ahora tendrá la asistencia que acá en casa no le podíamos dar».

Ahora su familia, agradecida por el apoyo de la comunidad, esperan la pronta recuperación.