El hecho se registró el domingo.

Una mujer relató que el pasado domingo, regresaba a su casa cerca de las 20 hs acompañada de sus hijos de 2 y 9 años. En inmediaciones de calle Calderón, dos personas los interceptan para robarles.

Según compartió, «uno me saca a mi hijo de los brazos, me golpea y me pide que le entregué mi mochila con las cosas ( ahí adentro tenía mis celulares, documentos, ropa, pañales, medicación para asma, y dinero), al ver que tenían a mi bebé no me negué y les entregué todo. Mi hijo mayor al ver lo sucedido sale corriendo detrás de los delincuentes los cuales se esconden en un campo cerca del lugar».

Ante esto, los vecinos de la zona que advirtieron lo sucedido los asistieron y llamaron a la Policía. Frente a la indignación de lo ocurrido, «el ladrón tiene más derecho que mi hijo de dos año. Tiene más derecho que yo que quiero salir con mis hijos a qué vean a sus abuelos. El ladrón puede quitarme mi esfuerzo. El ladrón puede andar tranquilo en la calle porque tienen quién los defienda. Hoy hablo por mi, y por todas las personas que pasaron por lo mismo y no lo dicen por miedo a que les pueda pasar algo», agregó la víctima.