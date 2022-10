Ocurrió el lunes.

Una joven de Tunuyán fue víctima de un robo, estaba en el gimnasio cuando le robaron su moto que se encontraba estacionada en la vereda del lugar.

Micaela es la víctima y contó a Canal 8 lo ocurrido, «cuando salí de trabajar a las 21 hs me fui hacia el gimnasio, que está en calle Yrigoyen, dejé la moto frente a la puerta de lugar».

«A las 21:55 salí a controlar la moto y ya no estaba, me la habían robado», dijo. «A las 21:40 hs mi hermano pasó por el lugar porque se encuentra camino a nuestra casa y me confirmó que aún estaba afuera».

Se trata de una Corven 110cc patente CBU026, cualquier información puede ser reportada al 2622612180.