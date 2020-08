Cerca de las 10.30 de este jueves, un grupo de personas se manifestaron frente a las oficinas del Juzgado de Menores , en la esquina de Siria e Yrigoyen de Tunuyán, en repudio de la excarcelación bajo fianza que ayer se le otorgó a uno de los hombres que habría sido partícipe del delito de abuso sexual a una mujer de 27 años en el distrito de Villa Seca.

La mayoría de los manifestantes eran mujeres y pertenecían al lugar donde vive la víctima del lamentable hecho ocurrido el martes de la pasada semana en un descampado entre los distritos de Villa Seca y El Algarrobo.

El principal motivo del reclamo de este grupo fue por la liberación de ayer de uno de los tres detenidos tras el pago de una fianza de 50 mil pesos, situación que, sin dudas, impactó en la comunidad, sobre todo de estas localidades tunuyaninas.

«Estamos aquí reclamando justicia porque estamos totalmente desprotegidas. Parece que cualquiera puede venir, violarnos y en una semana estar afuera», fueron las fuertes declaraciones que una de las manifestantes hizo a las cámaras del móvil de Canal 8. «Reclamamos porque queremos una justicia ejemplar, queremos que esto no vuelva a pasar nunca más y la manera de que eso ocurra es que hagan pagar a las personas que hagan algo así «, agregó.

Los ánimos caldeados por la liberación de uno de los acusados fue sin dudas la principal causa de la marcha que se prolongó durante la mañana de este jueves en el ente judicial . Esto no tiene nombre, es una barbaridad», apuntó otra de las mujeres que llegaron hasta allí, en referencia a lo ocurrido ayer con uno de los involucrados. «Cuando nos enteramos de la liberación de uno de los autores de esta aberración sentimos que realmente estamos desprotegidas. Sentimos que cualquiera puede venir, violar, matar, hacernos desaparecer y al poco tiempo está afuera. Hasta que no se demuestre si estas personas son o no culpables, estas personas deben estar metidas en un lugar donde no se expongan a más mujeres a ser víctimas de algo tan terrible como es una violación», agregó con indignación.

En este marco de pedido de justicia que viene realizando la comunidad de Villa Seca y El Algarrobo desde que sucedió el hecho de abuso sexual hace más de una semana, se conoció ayer, mediante los medios de comunicación, que la jueza que lleva esta causa puso una fianza de 50 mil pesos, cifra que pagaron los familiares de uno de los implicados directamente en el hecho para salir en libertad bajo esta modalidad.

Esta mañana, abogada querellante, defensora de la víctima -la mujer de 27 años de nacionalidad francesa-, la abogada Julieta Lavarrelo, dialogó con el programa AMM de Canal 8, pero no aportó mayores detalles de la causa, ya que reveló que no puede , por el momento, dar información acerca de la investigación.

Lo cierto, es que la causa continúa su curso, ahora con solo dos detenidos y en búsqueda de un desenlace que aclare la situación real de todos los imputados.