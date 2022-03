Han pasado casi tres meses de la rotura sin solución.

El ingreso norte al departamento de Tunuyán, aún se encuentra interrumpido a media calzada debido a los trabajos que se desarrollan sobre calle San Martín y Alberdi, esta última tiene por el momento un caño que atraviesa unos 100 metros en la totalidad de una cuadra.

Vecinos del lugar, se encuentran a la espera de una pronta solución, «estamos ya casi en los tres meses, es una incomodidad por el olor y la gente no puede estacionar. Todos los vecinos y los comercios de la zona somos afectados», aseguran.

«Hay una empresa privada trabajando, pero por ejemplo hoy no hay nadie trabajando».

«Es la entrada del departamento», destacan los vecinos sobre la importancia de una reparación urgente.

La problemática inició a principio de año, «fue en la primera quincena de enero, el otro día vino un auto desconectó el caño y comenzó a salir los residuos a la calle. Hay un muy mal olor y no hacen nada».