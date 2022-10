Bruno está desaparecido hace días.

Bruno es un perrito mestizo que falta de su hogar hace días y su familia lleva adelante una desesperada búsqueda. Para recuperarlo ofrecen una importante recompensa.

Mauricio es uno de sus dueños y contó a 8 Digital que es un integrante más de su familia. “Bruno llegó a mi cuando estaba embarazada mi pareja. Lo rescató una chica cuando era apenas un cachorro luego de una tormenta, lo público buscando a sus dueños pero nadie lo reclamó. Es cuando lo adoptamos para mi nena que venía en camino. Desde entonces hasta que se perdió ha sido su compañero”.

El animal abandonó su casa ubicada en inmediaciones de estación de servicio YPF en el ingreso sur a Tunuyán. Desde entonces no logran encontrarlo, “hace poco subieron un video donde se lo ve herido, cuando fuimos a buscarlo ya no estaba no sabemos qué fue lo que pasó con él. Si fue atacado por otros perros o fue atropellado”, agregó el hombre.

Para recuperarlo, la familia ofrece como recompensa una bicicleta rodado 29 (su valor ronda entre los $70 y $100 mil). “La alegría de mi hija vale más que eso”. Para brindar información certera pueden comunicarse al 2622 52-6106.