El sistema de salud refuerza la atención.

El aumento de casos, la gran demanda de pacientes con síntomas compatibles con coronavirus, pone en alerta a un sistema sanitario que sigue haciendo frente a la pandemia.

En los últimos días, un episodio se dio en el centro de testeos de Tunuyán, cuando una enfermera fue agredida verbalmente debido a las demoras que se registraban en ese momento en la atención y realización de testeos.

Rodolfo Guillén, coordinador regional de salud en el Valle de Uco se refirió a la agresión que recibió el personal de salud, mientras se encontraba en su puesto laboral. En diálogo con Canal 8, manifestó, «de un día para el otro se ha producido una explosión de casos, como consecuencia de las fiestas de fin de año, viajes de egresados. El día lunes, hubo mucha demanda y esto ha generado alguna incomodidad y molestia. Creo que nuestra sociedad está en un estado de poca tolerancia y eso genero algún evento incomodo a la doctora que estaba tendiendo. Lo lamentamos, porque trabajó todo el día y sufrió agresión verbal», dijo.

Por otro lado, «lo que paso es que de un día para el otro se incrementó la demanda y el sistema no estaba preparado», dijo y admitió que trabajan en reforzar la atención para que agilice y no haya espera.

«El personal de salud han sido los sacrificados en esta pandemia y no merecen ser tratados así. Le pedimos a la gente paciencia», solicitó Guillén.

Todo quedó registrado y las imágenes fueron compartidas por otros pacientes que se encontraban a la espera. Un video, muestra la situación, «estoy atendiendo, vayan y quéjense en el hospital para que me pongan a alguien más. Yo tengo que atender e hisopar a las personas, a veces llegan pacientes más graves. Más no puedo hacer, no he parado de atender», explica la mujer a quienes se encuentran en la sala de espera.