Familiares solicitan ayuda.

Victoria ha perdido un pie a causa de diabetes, debido al avance y el deterioro en su salud, ahora deben apuntarle su otro miembro inferior.

Rosario, está a cargo de su cuidado y dialogó con Canal 8, «llevamos varios meses luchando con ella, estamos pidiendo una solución. Nos dijeron que el instituto médico estaba todo listo para operarla, le hicimos todos los estudios particular y cuando llegamos nos dijeron que ella no podía operarse ahí, sino en el Sanatorio Valle de Uco, nosotros no teníamos ni idea que la habían pasado hacia allá».

Esto debido a que «ella siempre se ha atendido en el instituto médico. Su hijo fue al Pami, desde donde le dijeron que para operarla de manera urgente necesitaba $120 mil», manifestó la mujer.

«Lo único que se puede hacer es amputarle el otro pie», según le explican los médicos.

Su cuadro de salud se agrava, «se está pudriendo su pie, necesitamos una respuesta urgente. Desde Pami nos dicen que hay que operarla en el Sanatorio Valle de Uco, pero desde ahí nos dicen que solo si cuentan con anestesia la pueden operar mañana», relataron.

A la espera de una solución urgente, «así venimos toda la semana». Por su parte, Victoria entre lágrimas por el sufriendo que le ocasiona su estado compartió «me estoy tomando unos calmantes cada 6 horas, no aguanto el dolor», en un pedido desesperado.

Desde Pami, respondieron a este medio que la operación se debería realizar mañana en el Sanatorio Valle de Uco.