El pasado 23 de noviembre ocurrió un accidente vial en calle Güemes y Uruguay de Tunuyán, en el que estuvieron involucrados dos personas que circulaban en una motociclea y un automóvil conducido por una mujer, quien finalmente se dio a la fuga luego de provocar el siniestro. Ante eta situación, y con la intención de ubicar a la mujer, una de las víctimas del hecho, Yonatan Salguero quien sufrió una fractura y múltiples golpes, hizo una publicación que se viralizó en redes sociales y este martes habló en el programa AMM de Canal 8 e hizo su pedido a la sociedad.

«El día lunes, veníamos con un amigo y teníamos nosotros el paso por calle Güemes. En ese momento, un auto dobló y no frenó. Cuando lo vi, hice una maniobra hacia la izquierda y nos chocó detrás de la moto y nos tiró. Iba una chica manejando y una vez que nos chocó frenó como a 10 metros. Según lo que me dijeron, porque yo estaba perdido por el impacto, se bajó, miró, se subió al auto y se fue», comentó en su relato Yonatan y agregó: «aún no sabemos quien es, porque no encontramos el paradero de la chica».

De acuerdo a lo que detalla el hombre, esto ocurrió cerca de las 22.30 y apunta a que la mujer que los embistió no venía atenta, porque sino no nos hubiera chocado. «Nunca frenó al doblar. Si yo no hubiera hecho esa maniobra hacia la izquierda, el choque hubiera sido mucho peor. No sabemos muy bien si venía con alcohol encima o con el celular, pero seguro venía distraída».

Vale decir, que en el accidente Yonatan sufrió rotura de clavícula, entre otros golpes.

«Lo que específicamente estamos pidiendo es que ella aparezca y podamos arreglar las cosas y que hablemos. Si se hubiera quedado sería otra cosa. Pero ella se fue y tenemos que encontrarla», apuntó.

La publicación en redes sociales que hizo jonathan apunta a que necesita colaboración y difusión para encontrar el paradero de la mujer en cuestión. El número para dar información o datos sobre este pedido es 2622 51-5403. Este es el posteo completo: