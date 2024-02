La Municipalidad de Tunuyán comenzará a implementar la ordenanza N° 3167/22 contra áridos en la vía pública.

El intendente Emir Andraos, dialogó con el Móvil de Canal 8 y explicó: «la ordenanza fue creada en 2021, la idea es ponerla en vigencia a partir del mes de marzo de 2024 y tiene como objetivo evitar el acopio, sin contención, de áridos en la calle, es decir, que el derrame de los áridos, tales como, arena, ripio, material estabilizado o incluso escombros, tengan que estar contenidos, ya sea en una bolsa industrial o en un contenedor metálico»

Respecto a los beneficios dijó: «esto viene a resolver un problema de seguridad vial, tenemos muchísimos inconvenientes, con caída de motos, bicicletas, vehículos que por desviarse para esquivar un acopio de áridos y terminan impactando con otros vehículos»

Sobre cómo será la implementación, comentó: «la ordenanza tiene establecido un plazo de ejecución, es decir, que se va a ir implementando paulatinamente, no será de golpe la prohibición. En este período, los prestadores podrán incorporar más contenedores, mas bolsas industriales para trabajar en conjunto con el vecino»

«Vamos a comenzar en una primera instancia, con la zona residencial mixta, calle San Martín, Roca, Echeverria, entre calle La Argentina y Emilio Civit, esas calles van a ser las que inician con esta restricción» agregó.

Para finalizar y consultado sobre lo que ocurrirá con aquellos vecinos que incumplan la norma, expresó: «la intención no es multar al vecino, es algo cultural, lo que si habrá es confiscación de materiales, es decir, el vecino que incumpla con la norma y no tenga los materiales contenidos como corresponde, será avisado por el Municipio. Allí, se le brindará un plazo de 48 horas para hacer la contención del árido o ingresarlo a su domicilio, si eso no sucede, la Municipalidad tendrá la potestad de retirarlo del lugar».