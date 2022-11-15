Ya inició el cronograma.

El Valle de Uco sigue de fiesta, tras los festejos por los aniversarios de San Carlos y Tupungato, ahora Tunuyán dio inicio a diversas actividades en el marco de sus 142 años.

Con una propuesta muy variada, así será noviembre en el departamento:

15 de noviembre

CONGRESO DE NEONATOLOGÍA – AUDITORIO DR. JORGE RAÚL SILVANO

CURSO GESTIÓN DE COSTOS Y ESTIMACIÓN DE PRECIOS – (PROGRAMA EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES). SALA DE PRODUCCIÓN, ALEM 757

16 de noviembre

PRESENTACIÓN DE 60 NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROGRAMA PEI – (PROGRAMA EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES). CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO

PRESENTACIÓN PROGRAMA DE RESIDUOS – AUDITORIO DR. JORGE RAÚL SILVANO

17 de noviembre 

“DÍA DEL AIRE PURO” BICICLETEADA ESC. N° 1-273 IGNACIO F. RODRÍGUEZ

PLANTACIÓN DE 200 CIRUELOS – DESDE LA ESC. HASTA EL PUENTE DE INGRESO A VISTA FLORES

25° ANIVERSARIO JARDÍN ACUARELA N° 086 – LOS SAUCES

18 de noviembre

DESAYUNO DE MUJERES EMPRENDEDORAS – CASA DE LA CULTURA

19 de noviembre

NACIONAL DE BASQUET – POLIDEPORTIVO DE TUNUYÁN, POLIDEPORTIVO VISTA FLORES

CONCURSO SALTOS VARIADOS – REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE EXPL. MONTAÑA 15 CAMPO LOS ANDES

RODEO CUYANO – CABAÑA EL RETAMO, CALLE SILVA

20 de noviembre

CONCURSO SALTOS VARIADOS- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE EXPL. MONTAÑA 15 CAMPO LOS ANDES

NACIONAL DE BASQUET -POLIDEPORTIVO DE TUNUYÁN, POLIDEPORTIVO VISTA FLORES

RODEO CUYANO – CABAÑA EL RETAMO, CALLE SILVA

FERIA DE ARTESANOS Y RECONOCIMIENTO A MUJERES -PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN

21 de noviembre

PLANETARIO MÓVIL – POLIDEPORTIVO SCARAVELLI

22 de noviembre

CONFERENCIA DE PRENSA PRESENTACIÓN ORQUESTA MUNICIPAL

23 de noviembre

CHARLA ARÁCNIDOS Y OFIDIOS – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO

ENTREGA CERTIFICADOS CURSO INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL VINO – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO

INAUGURACIÓN OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA AGROBIOINDUSTRIAS – ALEM 757

25 de noviembre

ACTO PROTOCOLAR, DESFILE CÍVICO-MILITAR-POLICIAL – AV. SAN MARTÍN

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS – PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN

26 de noviembre

NOCHE JOVEN – PLAZA DEPARTAMENTAL

27 de noviembre

CIERRE DEL CAMPEONATO PROV. DE KARTING

CALLE LA ARGENTINA NOCHE FOLCLÓRICA- PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN

28 de noviembre

CURSO PRIMEROS AUXILIOS- CIC TUNUYÁN

CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC EL ALGARROBO

29 de noviembre

CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC LA PINTADA

CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC VISTA FLORES

30 de noviembre

CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL- CIC TUNUYÁN

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