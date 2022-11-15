Ya inició el cronograma.
El Valle de Uco sigue de fiesta, tras los festejos por los aniversarios de San Carlos y Tupungato, ahora Tunuyán dio inicio a diversas actividades en el marco de sus 142 años.
Con una propuesta muy variada, así será noviembre en el departamento:
15 de noviembre
CONGRESO DE NEONATOLOGÍA – AUDITORIO DR. JORGE RAÚL SILVANO
CURSO GESTIÓN DE COSTOS Y ESTIMACIÓN DE PRECIOS – (PROGRAMA EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES). SALA DE PRODUCCIÓN, ALEM 757
16 de noviembre
PRESENTACIÓN DE 60 NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROGRAMA PEI – (PROGRAMA EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES). CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO
PRESENTACIÓN PROGRAMA DE RESIDUOS – AUDITORIO DR. JORGE RAÚL SILVANO
17 de noviembre
“DÍA DEL AIRE PURO” BICICLETEADA ESC. N° 1-273 IGNACIO F. RODRÍGUEZ
PLANTACIÓN DE 200 CIRUELOS – DESDE LA ESC. HASTA EL PUENTE DE INGRESO A VISTA FLORES
25° ANIVERSARIO JARDÍN ACUARELA N° 086 – LOS SAUCES
18 de noviembre
DESAYUNO DE MUJERES EMPRENDEDORAS – CASA DE LA CULTURA
19 de noviembre
NACIONAL DE BASQUET – POLIDEPORTIVO DE TUNUYÁN, POLIDEPORTIVO VISTA FLORES
CONCURSO SALTOS VARIADOS – REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE EXPL. MONTAÑA 15 CAMPO LOS ANDES
RODEO CUYANO – CABAÑA EL RETAMO, CALLE SILVA
20 de noviembre
CONCURSO SALTOS VARIADOS- REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE EXPL. MONTAÑA 15 CAMPO LOS ANDES
NACIONAL DE BASQUET -POLIDEPORTIVO DE TUNUYÁN, POLIDEPORTIVO VISTA FLORES
RODEO CUYANO – CABAÑA EL RETAMO, CALLE SILVA
FERIA DE ARTESANOS Y RECONOCIMIENTO A MUJERES -PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN
21 de noviembre
PLANETARIO MÓVIL – POLIDEPORTIVO SCARAVELLI
22 de noviembre
CONFERENCIA DE PRENSA PRESENTACIÓN ORQUESTA MUNICIPAL
23 de noviembre
CHARLA ARÁCNIDOS Y OFIDIOS – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO
ENTREGA CERTIFICADOS CURSO INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL VINO – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES CARLOS ALONSO
INAUGURACIÓN OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA AGROBIOINDUSTRIAS – ALEM 757
25 de noviembre
ACTO PROTOCOLAR, DESFILE CÍVICO-MILITAR-POLICIAL – AV. SAN MARTÍN
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS – PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN
26 de noviembre
NOCHE JOVEN – PLAZA DEPARTAMENTAL
27 de noviembre
CIERRE DEL CAMPEONATO PROV. DE KARTING
CALLE LA ARGENTINA NOCHE FOLCLÓRICA- PLAZA DEPARTAMENTAL DE TUNUYÁN
28 de noviembre
CURSO PRIMEROS AUXILIOS- CIC TUNUYÁN
CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC EL ALGARROBO
29 de noviembre
CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC LA PINTADA
CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL – CIC VISTA FLORES
30 de noviembre
CIERRE DE TALLERES GESTIÓN SOCIAL- CIC TUNUYÁN