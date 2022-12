Hay una sola fiesta habilitada para Navidad.

De cara a las fiestas de fin de año, el municipio de Tunuyán trabaja fuertemente en los controles sobre el uso y venta ilegal de pirotecnia y las fiestas clandestinas.

Al respecto, habló Diego Casado, a cargo de la Dirección de Inspección General del municipio, en declaraciones a Canal 8, explicó, «queremos recordar, que por ordenanza municipal está prohibida la comercialización, el uso, la tenencia, el traslado de pirotecnia».

Además agregó que es importante la colaboración de la comunidad para detectar irregularidades, «si algún vecino detecta alguna situación, nos hace saber o a través del 911 y se actúa de forma conjunta». Sobre las acciones, «realizamos el decomiso de forma inmediata, sea en algún comercio o transeúnte».

También detalló que «la ordenanza habla sobre todo aquella pirotecnia que produzca ruidos y estruendo». Sobre la pirotecnia lumínica que sí podría utilizarse, «al día de hoy, ningún local está autorizado para comercializarla, por esto consideramos que cualquier venta que se haga es de tipo clandestino», dijo Casado.

Sobre los eventos autorizados, «al día de hoy solo hay un pedido por fiesta para Navidad y Año Nuevo».

Manifestó, «para año Nuevo aún están en término para pedir autorización. Aquellas fiestas que no cumplan con los requisitos se considera que no está habilitada y no se podrá realizar», aclaró.

Este año, ambas fiestas serán fin de semana, «hay muchos locales habilitados como bares, bailables y si deciden abrir sus puertas de manera normal, deberán dar aviso a la Dirección de Diversión Nocturna de la provincia», dijo Casado.