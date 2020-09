Se trata de un reiterado pedido que garantice los servicios básicos.

Vecinos de calle Calderón en la zona sur del departamento de Tunuyán, manifiestan el descontento ante una situación que se repite desde hace un tiempo. En momento donde la mejor prevención es la higiene constante, algunos residentes manifiestan que no tienen agua ni para cocinar.

Lorena Atencio, vecina de Tunuyán, “estamos pidiendo al Municipio si puede traernos agua dos veces por semana, porque nos traen una vez por semana, y es el día jueves. Estamos teniendo una gran necesidad en época de pandemia, hay que lavarse las manos, hay gente grande que se queda sin agua a mitad de semana”.

“Necesitamos una respuesta, pero no nos atienden. También tenemos otra problemática, de las acequias pero nosotros intentamos limpiar. Son 8 casas nada más donde tienen que dejar agua. El camión viene los días jueves, hay personas que tienen pozos de agua y algunos vecinos nos pueden compartir, pero hay otros que están lejos”, manifestó.

“Hace cinco año que estamos acá, tampoco tenemos luz. Ya que ahora va a recibir tanto dinero el Municipio, entonces que se hagan cargo de terminarnos las casas para poder vivir bien”.

Las familias requieren que les garanticen los servicios básicos, “como la asociación “Tupac Amaru”, ya no existe acá en Tunuyán se hizo cargo el Municipio y el IPV, pero no nos dan solución de luz ni de agua. Nosotros queremos pagar los impuestos como todos”.

Por otro lado, Patricia Airoldi, manifestó “estamos a viernes y no han traído el agua, hace una semana y media que estamos así y tenemos niños, no tenemos para lavar, para hacer comida, menos para la higiene. Les decimos cuando vienen, y nos dicen que ya vienen y no vuelven. Somos varias mujeres que estamos reclamando y no tenemos solución”.

Viviana Campos, vecina de Callejón Santillán dijo, “vino el martes el camión, llegó hasta al lado de mi casa y se fue al fondo y no me dejaron a mí. A la vuelta les pregunté y no tenían más. Hacen casi dos semanas que no tengo agua, he tenido que pedir a los vecinos. No tenemos para lavar ni para higienizarnos”.

También reclaman sobre la limpieza de las acequias ya que acumula gran cantidad de residuos.