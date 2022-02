El pasado domingo, un vecino de Tunuyán sufrió el robo de diferentes pertenencias del interior de su auto, el cual se encontraba estacionado afuera de su domicilio.

Juan Inostroza, en comunicación con Canal 8 dijó: «Fue el domingo pasado en el Barrio Venezuela. Ese día, salgo de trabajar tipo 07 de la mañana, dejó mi vehículo en la puerta de mi casa y al parecer no me di cuenta que me quedó el baúl si llave. Me acosté y me levante 10:30 aproximadamente, porque tenia que ir a buscar a mi hija, allí me di cuenta que me habían robado»

«En el interior tenia unas sillas de campo, una caja de herramienta, un alargue y una guitarra con estuche» afirmó.

Juan y su familia han iniciado una búsqueda para lograr dar con el instrumento que posee un valor sentimental muy importante para ellos. Se trata de una guitarra española 1970.

«El estuche esta repleto de calcomanias, de lugares donde he llegado con la música, uno de los más llamativos dice «La Bomba de Chalu» y la guitarra española de 1970, es una reliquia para mí. Volver a adquirir un instrumento de esa calidad es imposible»

«Ruego a quien tenga información al respecto de donde está la guitarra se comunique conmigo al:2622-610190 y vivo en Barrio Venezuela M5 C16» finalizó.