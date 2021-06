Vecinos alertan por la situación.

Durante las últimas semanas, una modalidad de estafas con alquileres ha sido alertada por diferentes vecinos que han sido víctimas. Todos, han relatado la misma modalidad y misma dirección de la vivienda en cuestión, se trata de una supuesta casa a alquilar ubicada en calle Güemes de Tunuyán. “Pide seña para guardarla”, dieron a conocer algunas víctimas.

El supuesto dueño de la propiedad, pedía dinero como adelanto para iniciar los trámites del supuesto alquiler. Daniela, dialogó con “A Media Mañana” por Canal 8 y relató “estamos buscando alquiler hace un tiempo, un familiar nos etiquetó en una publicación de Facebook, nos comunicamos y nos pasó un número de WhatsaApp. Ofrecía una casa, como la que nosotros necesitábamos. Nos comentó que tenía muchas propiedades e Tunuyán, pero que él vivía en Lavalle”.

Por otro lado manifestó, “luego de pedirme la documentación, me pidió que hiciera un depósito para iniciar el trámite y señarla. Además, insistía ya que el escribano le cobraba el contrato por adelantado”.

Continuando con el trámite, “comete el error de darme el nombre de un estudio jurídico, como me surge la duda, me pongo en contacto con la gente del lugar, me dicen que no lo conocen y nunca hicieron trabajos con él. Eso me empezó a generar dudas”.

Al tanto de situaciones similares, “los chicos del lugar donde fui a pagar, me advirtieron que a otra mujer le había pasado una situación similar”.

Mientras, el supuesto dueño de la propiedad “insistía, me seguía pidiendo dinero y pedimos ver la casa, ponía excusas. Nunca me devolvió la plata y desapareció”.

Daniela, dio detalles para que otros vecinos puedan estar atentos y no caer en la estafa, “se comunica desde teléfonos, con características del este de San Martín y la Ciudad de Mendoza”.