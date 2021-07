Ofrece una gran recompensa.

Un joven que ofrece diferentes servicios para la organización de eventos, extravió importantes herramientas de trabajo.

Lucas Barrera, dialogó con 8 Digital y detalló que perdió o robaron, su bolso con una cámara Canon 77d con 2 flash y 2 lentes profesionales.

“Trabajo en eventos del Valle de Uco y Mendoza. Esto pasó para el día del amigo, deje el auto estacionado y allí tenía mi equipo fotográfico. Además, tenía equipos de sonido. Como fui solo, sin ayudante, por el tema de la pandemia entraba y salía. No sé si fue cuando bajé o salí, que se me extravió”, contó Lucas.

“Al otro día tenía una sesión de 15 años, y cuando voy a buscar el equipo para ponerlo en condiciones ya no lo encontré. No sé si alguien pasó y se lo llevó o me lo sacaron del auto”, agregó.

“Es muy difícil volver a comprar un equipo de esos, solo la cámara está valuada en más de $300 mil”, dijo el joven.

“Doy una recompensa de hasta $100 mil, porque realmente lo necesito”. Quienes puedan aportar datos, se pueden comunicar al número 2622-403799.