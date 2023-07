Tunuyán: varios comerciantes fueron víctimas de robos este fin de semana

Desde la comisaría 15° aseguran que no hay denuncias.

Este fin de semana, varios comerciantes reportaron robos en sus negocios de distintos rubros. Al menos cuatro comerciantes, confirmaron a Canal 8 y 8 Digital, diferentes situaciones de inseguridad que les tocó vivir.

Propietarios de un drugstore, ubicado en calle San Martín registraron con sus cámaras de seguridad, el momento de donde un sujeto ingresa al local y comete el delito. «El viernes en la tarde, apareció un chico, había gente comprando y se robó unos chocolates. Me empezó a apurar que le cobrara, aparentemente, se dedica a estafar. Simula pasar la plata, no me la pasó, sino que se lo guardó en el bolsillo».

«Me decía que me lo había dado y me muestra la billetera. Aparentemente se dedica a estafar». Han sufrido al menos 4 robos en el último tiempo.

También, una boutique ubicada sobre calle San Martín fue víctima de dos mujeres que simularon ser clientas, pero escondieron entre sus prendas, mercadería valuada en $10 mil. Frente a esta situación, el propietario del lugar buscó a las responsables del hecho, hasta encontrarlas y recuperar lo sustraído. «No había ningún policía en la calle», manifestó.

Por otra parte, el sábado dos personas ingresaron a un local de ropa en calle Chile. Bajo la misma modalidad sustrajeron prendas. Pero el hecho no pasó desapercibido, con ayuda policial lograron identificarlos.

Desde comisaría 15°, manifestaron que no se registraron denuncias sobre lo ocurrido. Por otra parte, los comerciantes se han unido para hacer frente a la ola de robos, pero exigen mayor seguridad en las calles para hacer frente a esta situación que ellos describen como «insostenible».

