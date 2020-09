El estado de la calle, el servicio de luz y agua son los principales reclamos. Además, apuntan a que tampoco hay controles de ningún tipo. Aquí, la palabras de los vecinos y el video con los testimonios.

Son alrededor de 30 familias las que hoy sufren varias deficiencias y reclaman la presencia del Estado por las pésimas condiciones de la calle y el escaso riego que tiene, en una arteria en donde los vehículos circulan a gran velocidad. La obras que, según los mismos habitantes, nunca se hicieron también son motivo de hartazgo y salen a decirlo en los medios.

«Por aquí hace bastante que el camión regador dejó de pasar. Estamos haciendo el reclamo para ver si la calle la puede asfaltar el intendente o que mande la regadora dos veces al día por lo menos, porque aquí no se puede ni comer, no se puede estar afuera. Aquí han niños también», dijo un vecino a las cámaras de Canal 8. Esta situación ha llegado a tal punto, que, según contó el vecino de apellido Corzo, los mismos vecinos hicieron un badén para que los autos bajaran la velocidad, pero una máquina fue y lo tapó.

La petición central de los vecinos es el asfalto de la calle Calderón, ya que esta obra llegó solo a pocos metros de esta arteria. «Asfaltaron desde la escuela Derani hasta el barrio que está al lado de la escuela. Ahora están asfaltando la calle del Puente del Río a la Primavera y aquí pasan muchos camiones y autos muy rápido y queremos que hagan el asfalto para que no se levante tanto polvo», añadió el hombre.

Otra vecina del lugar apuntó: «Yo vivo aquí desde los 9 años. Nunca pusieron la luz, ni el agua. Hay que estar besándole las patas a la municipalidad para que nos traiga agua. Nos dijeron que hicieramos la zanja y que ellos iban a traes el agua. Prometieron y jamás en la vida lo hicieron. Cuando es época de política, todos vienen y tapan con un bolsón para que vos los votés y se te olvida». En este sentido, la mujer apuntó directamente al municipio: «Al intendente, las veces que lo he llamado que venga a la calle Calderón, jamás en la vida ha venido. A nosotros nos tiene como la oveja negra. Nunca se tuvo una ayuda a los niños de acá tampoco. Yo quisiera que el señor intendente venga a mi casa, yo no como a nadie. Nunca vino ni viene nadie aquí, no tenemos respuesta de nada»

La vecina, también de apellido Corzo, aseguró: «Yo lo que reclamo es la luz y el agua , porque se está poniendo bastante fea la calle Calderón». Al mismo tiempo, la mujer detalló que en el lugar no se hacen las desinfecciones con cloro que la comuna habitualmente hace en otros lugares del departamento en el marco de la pandemia por coronavirus.

Por otra parte, otros vecinos denuncian un abandono total por parte de las autoridades a los habitantes de esta zona. Apuntan a que existen pacientes de riesgo y no hay controles sanitarios en el lugar.

Los testimonios de estos vecinos están en este video de Canal 8: