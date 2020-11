Ocurrió en la zona sur del departamento.

Una discusión entre vecinos, terminó con varias personas heridas, por el hecho hay denuncia y un pedido de custodia policial. Un violento episodio tuvo lugar en inmediaciones de la zona denominada Puente del Río.

Una familia del lugar, denunció que fue atacada por un grupo de personas. Anabella González, dialogó con “A Media Mañana”, relatando el hecho, “todo comenzó a raíz de una deuda que mis vecinos nunca quisieron pagar. Me parece absurdo que todo esto llegara a lo que llegó. El día 17 de noviembre, nos encontramos con mis vecinos con cadenas y palos en nuestro domicilio atentando con la vida de mis padres, de mi hermana y mía”.

Por otra parte, también comentó, “nos defendimos como pudimos e hicimos la denuncia correspondiente. Mis papás y yo tenemos la cabeza partida y tienen los cadenazos marcados en la espalda. Si no quieren pagar la deuda que no la paguen, pero nosotros queremos vivir en paz”, agregó la mujer.

“Corremos peligro todo el tiempo, no podemos salir ni a la vereda. Se nos hace un nudo en la garganta. No hay justicia. Pedimos custodia, pero nos dijeron que no porque vivimos muy cerca. Mi hija y mi hermana tienen daño psicológico por ver todo lo que pasó. No les importó nada, ellos vinieron a matarnos. Nosotros no tenemos malas intenciones con nadie, ni nos metemos con nadie”, continuó relatando González.

“Es irracional lo que hicieron. Ellos nos debían $9000 y como no les gustó que le digamos que paguen vinieron a atacarnos. Fueron cuatro los que nos pegaron. Nosotros no nos tendríamos que ir de nuestro barrio, ellos se tienen que ir. No estamos tranquilos, les veo la mala intención y no tenemos protección”, cerró la mujer.