Sólo se puede utilizar aquello que sea no explosivo y solo lumínico.

Se aproximan las fiestas y se intensifican los controles para garantizar la prohibición de venta y uso de pirotecnia.

Sobre el tema , Diego Casado a cardo de Inspección General de Tunuyán, dialogó con Canal 8, «respecto a la pirotecnia, nosotros en Tunuyán tenemos hace un par de años una ordenanza vigente, la cual determina que no se puede hacer uso, venta, transporte, almacenamiento, distribución», recordó.

Además, «para ello nosotros trabajamos en conjunto con la Policía de Mendoza, y tenemos sobre los comercios, si alguien detecta algún comercio o algún lugar que están vendiendo pirotecnia, actuamos directamente nosotros y si eso ocurre en la vía pública, que alguien trasporta o tenga en su casa, actúa la Policía», aseguró.

Por otro lado, «la ordenanza habla de la pirotecnia que genera ruido, y si nos remitimos a lo lumínico técnicamente no se denomina pirotecnia. Todo lo que no sea explosivo, se puede llegar a utilizar. El tema es que nadie habilita un local solo para vender eso, y la gente en general no busca solamente eso».

«Pero aquello que sea no explosivo si se podría utilizar», recalcó.

En el caso de Tupungato, cuenta con la Ordenanza N°46/2016 que prohíbe la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de pirotecnia sonora.

“Fuimos pioneros en la Provincia con esta ordenanza y a partir de ella se fue generalizando esta propuesta hacia toda la Provincia e inclusive se extendió, gratamente, hacia otras partes del País” celebró el Director de Fiscalización y Control, Pablo Lombardich.

Cómo denunciar

En caso de que algún vecino advierta la venta de pirotecnia sonora, desde la comuna solicitan dar aviso o denunciar en la Dirección de Fiscalización y Control (1° piso del edificio Municipal, Av. Belgrano 348) de lunes a viernes de 8 a 13h, o comunicarse telefónicamente al 2622578427.

Asimismo la Municipalidad de Tupungato no prohíbe el uso de artificios lumínicos, que hagan de las celebraciones familiares, eventos seguros y tranquilos para el disfrute de toda la comunidad.