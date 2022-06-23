Hay visibilidad reducida en algunos sectores.
Luego de la nieve, el frío y las heladas se hacen sentir en la región. La baja visibilidad dificulta el tránsito por algunas vías, por este motivo se recomienda circular con suma precaución.
Informe oficial del estado de las rutas:
RUTA NACIONAL 143
TRAMO SAN RAFAEL – PAREDITAS: TRANSITABLE, con EXTREMA precaución.
TRAMO SAN RAFAEL – CARMENZA: TRANSITABLE, con precaución.
TRAMO CARMENZA – LIMITE LA PAMPA: TRANSITABLE, con precaución.
RUTA NACIONAL 40
TRAMO LIMITE INTERPROV NQN/MZA hasta BARDAS BLANCAS: TRANSITABLE, con precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA
TRAMO BARDAS BLANCAS – CIUDAD DE MALARGUE: TRANSITABLE, con precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA
TRAMO CIUDAD MALARGUE – EL SOSNEADO: TRANSITABLE, con precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA
TRAMO: EL SOSNEADO – PAREDITAS: TRANSITABLE con precaución.
RUTA INTERNACIONAL 145
TRAMO BARDAS BLANCAS LAS LOICAS: TRANSITABLE, con precaución.
TRAMO LAS LOICAS PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE: TRANSITABLE, con precaución. POSIBLE FORMACION DE HIELO SOBRE CALZADA, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA
PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE: HABILITADO TRANSITABLE. PARA TODAS LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS, CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS GOBIERNOS; SE CONTINUA LA HABILITACION PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS (LASTRE, CARGAS SELLADAS, CARGAS PELIGROSAS).
ATENCION COMPLEJO FRONTERIZO:
HORARIO ARG: 09:00 a 18:00 horas.
HORARIO CHILE: 08:00 a 17:00 horas.
RUTA NACIONAL 188
TRAMO MALARGUE – GRAL ALVEAR: TRANSITABLE, con precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA.
TRAMO GRAL ALVEAR – PROV SAN LUIS: TRANSITABLE, con precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA.
RUTA NACIONAL 144
TRAMO SAN RAFAEL – LAS SALINAS: TRANSITABLE, con EXTREMA precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA.
TRAMO LAS SALINAS – EMPALME RUTA NACIONAL NRO 40 (EL SOSNEADO): TRANSITABLE, con EXTREMA precaución, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA.
RUTA NACIONAL 146
TRAMO SAN RAFAEL – MONTE COMAN: TRANSITABLE, con precaución.
TRAMO MONTE COMAN – PROV. SAN LUIS: TRANSITABLE, con precaución.
RUTA PROVINCIAL NRO 222: TRANSITABLE, CON EXTREMA PRECAUCIÓN.
TRAMO DEL COMPLEJO TURÍSTICOS LAS LEÑAS-LAGUNA VALLE HERMOSO, INTRANSITABLE.OBS: POSIBLE FORMACION DE HIELO SOBRE CALZADA, VISIBILIDAD REDUCIDA POR SECTORES CON NIEBLA, TEMPERATURA VIENTO LEVE, NEVADA INTERMITENTE.
OBS: PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS PARA CIRCULAR EN ZONAS DE ALTA MONTAÑA, D.N.V. REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, POR ADMINISTRACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO 0800-222-6272, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00.