El tunuyanino visitó Canal 8 y Radio Dos 101.9.

Luego de su paso por el programa del momento, el tunuyanino Brian Saez fue el único representante del Valle de Uco en superar las audiciones a ciegas, en esta nueva edición, dar batalla en los Knockouts.

En la mañana de este miércoles visitó los estudios de Canal 8 y Radio Dos 101.9, compartió su experiencia y lo que proyecta para su carrera. «Siempre me han brindado un espacio gigante, siempre muy agradecidos con ustedes» inició al recordar sus visitas al medio.

Luego compartió la crónica de lo fue su recordada participación, «desde que emprendí por primera vez un vuelo hacia Buenos Aires, estar en una nueva ciudad es como impactante, para alguien de acá que nunca ha viajado afuera, por decirle de una manera, fue una experiencia increíble».

Tal y como lo hizo saber al país entero, siempre tuvo presenta a alguien muy importante en su vida, quien le dio la posibilidad de iniciarse en la música, «mi abuelo me había dicho mucha veces que me fijara en «La Voz», antes de a partir fue su último deseo».

Sobre la primera instancia de su casting, «en Mendoza fue bastante grande, llegamos muy temprano en la mañana con mi papá y mi mamá e hicimos una fila caracol que iba por todo lados. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta muy tarde», recordó.

Cuando recibió el sí, «me impresionaba mucho quedar seleccionado entre tantas voces únicas, no sabía cómo reaccionar», dijo.

Sobre el proceso para ingresar, «yo fui a audicionar, te hace un segundo casting el mismo día. Si pasas a una siguiente instancia te hacen grabar un video, cantar un par de canciones y partís a casa».

Luego trascurre un tiempo para saber los resultados, «yo esperé como un mes y días, cuando recibí la llamada de Telefe comunicándome que había quedado seleccionado. Le pregunté a la muchacha si tenía que hacer otro filtro y me dice «ya entraste al programa, ya venís a competir», eso fue bastante fuerte».

«Todo fue increíble», agregó. «En mi caso yo hice el casting con «Te esperaba» de Carlos Rivera, y pude ir con la misma a las audiciones a ciegas», comentó que llegó con recomendación de su coach vocal.

Para hacer su primera aparición, «viajé una semana antes para conocer Telefe y estar con mis compañeros. Fueron días de mucha catarsis para mí. En el momento de pisar el canal pensé que era un sueño cumplido, cuando Ricardo y La Sole fue un plus, porque yo ya me sentía ganador».

El día de su audición a ciegas, «me empezó a dar un poco más de miedo, porque una pared nos separaba del estudio de grabación. Estaba lleno de público en vivo, era muy impactante».

«Apenas se da vuelta Soledad ya me emocioné, pero cuando se dio vuelta Ricardo y no pude seguir cantando de la emoción que me dio. Es una persona maravillosa, siempre nos aconsejó bien», recordó al gran artista que lo acompañó en su paso.