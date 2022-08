Romina Olivares es una ciclista de Tunuyán que forma parte de un grupo competitivo y, junto con su entrenador, José Carmona, buscan ayuda para seguir compitiendo.

Romina cuenta que sobre el 2019/2020 comenzó «para pasar la tarde» , y en 2021 se unió a un grupo de ciclistas competitivos. Sobre este cambio ella cuenta que: «Fue un cambio brusco, en cuanto que si salía, hacia los kilómetros que me sentía cómoda o hacia el tiempo que yo quería, lo manejaba yo. Cuando me uní al grupo era respetar una cierta cantidad de kilómetros, respetar el horario y todo eso».

Respecto a los logros que lleva hasta el momento y el apartado competitivo cuenta que: «Primero no me animaba a competir y comencé recién en marzo de este año a competir. Mi primer carrera fue en Junín, la cual me fue muy bien, pude salir primera en la categoría y en la general. Después hicimos el Rural de acá de Tunuyán, competimos en El Carrizal, en Rivadavia».

«Más que nada fue un logro personal, siempre decimos que el poder disfrutar y el sentirnos bien a la hora de terminar la carrera ya es un logro, el sentirse bien físicamente y poder terminarla. Quedar arriba del podio es algo que muestra todo el sacrificio que llevaste en cada entrenamiento».

Por su parte, José también habló sobre la carrera de ciclista de Romina.

«Romina es una persona muy amable en todo sentido de su vida. Arriba de la bici tiene conducta, le gusta mucho así que ha podido empezar a disfrutar lo que son las carreras, haciendo podios. De parte mía estoy muy orgulloso porque ella a podido aprender una forma distinta de pedalear arriba de una bici. Le ha traído sus frutos con todo lo que ella ha conseguido en lo que va de este año», mencionó cuando se le preguntó por ella.

En cuanto a los logros de Romina, dijo que «para mí son una alegría al corazón mas que nada, porque uno lo hace por pasión. Nunca les cobre nada a los chicos, siempre los apoyo y acompaño a donde vamos, mi mejor paga es que ellos estén bien arriba de la bici».

Según relató José, se trabaja tanto arriba como abajo de la bici, de 2 a 3 horas. Cada rutina va por tiempo y por kilómetros.

«Es todo mérito de ellos», declaró.

Nuevamente, José también solicitó solidaridad para que Romina pueda continuar compitiendo y ofrecen dar difusión a cambio de la ayuda como forma de devolver el favor.