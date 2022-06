YPF actualizó sus carteleras.

Un fuerte aumento de precios afecta a los transportistas, en el día de ayer anunciaron que todas las petroleras aumentarán 12% el precio del gasoil en territorio nacional. El incremento de este tipo de combustible sintoniza con los problemas de abastecimiento que existen en 21 provincias, de acuerdo información de transportistas. En Mendoza, las carteleras comenzaron a ser actualizadas desde ayer.

En el Valle de Uco, también se siente la suba. Desde este viernes, el gasoil se consigue a $140,9, mientras que el Infinia Diesel elevó su precio a $189. Una notable diferencia con el Gran Mendoza, donde YPF cobra por Infinia $175, mientras que llevó el gasoil común a $132,40.

Al respecto algunos transportistas dialogaron con Canal 8 sobre la situación que les toca atravesar, «nos afecta muchísimo no hay combustible, aunque aumente o no, el problema que tenemos es que no hay gasoil para poder hacer los fletes».

Por otro lado, uno aseguró, «yo viajo a Chile, y es un problema conseguirlo, a veces solo nos venden 400 litros. En la mayoría de las estaciones de la ruta es así», aseguraron.