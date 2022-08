Un equipo de profesionales asiste a la comunidad.

Desde el Centro Preventivo Asistencial en Adicciones, se abordan las diferentes problemáticas en áreas como la asistencia, prevención y capacitación.

Ignacio Busquet, Psicólogo del CPAA, dialogó con Canal 8, sobre el trabajo que llevan adelante, «recibimos a los pacientes en lo que sería la consulta de admisión, se recibe de forma interdisciplinaria. A partir de allí comenzamos el tratamiento».

Por otro lado, detalló «articulamos con varias instituciones, yo en Tupungato articulo con el equipo del Hospital Las Heras», dijo en su caso particular.

El Centro Preventivo Asistencial de Adicciones (CPAA) brinda atención a los habitantes del Valle de Uco que sufren principalmente dependencias de alcohol y drogas. Ubicado en el microcentro de Tunuyán, este espacio ofrece tratamientos ambulatorios, es decir no es un lugar de internación.

Sobre la concurrencia, «varía bastante, los lunes son días movidos porque está todo el equipo. Hay pacientes nuevos. En la semana va variando. Hay tres psicólogos, dos psiquiátricas y una licenciada en minoridad y familia», dijo el profesional.

Por otro lado, aseguró que trabajan por fuera, «tratamos de no quedarnos en la institución todo el tiempo». Realizan escuchas o llevan actividades a diferentes escuelas para dialogar sobre el uso indebido de las drogas.

Toda aquella persona que necesite asistencia, «se pueden acercar en cualquier momento. No es necesario que venga el paciente ,puede venir cualquier persona a buscar asesoramiento. Podemos recibir todo tipo de consultas».

El edificio se ubica en calle F. Reginato, en la plaza del Barrio Los Cóndores, se puede tomar contacto a través del 2613830032.