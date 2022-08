Ángel Méndez, quien la semana pasada caminó desde Colonia Las Rosas hasta la Cruz Negra por una causa solidaria, contó a Canal 8 sus experiencia.

Ángel es voluntario para Cáritas en Vista Flores y como, según él mismo dijo, contó lo hizo para ayudar en la celebración del día del niño «Como no estoy muy metido en el festejo, se me ocurrió caminar a la Cruz Negra desde mi casa para recaudar insumos para el festejo».

Cuando se le preguntó por las reacciones de su familia, este contestó: «La verdad que muy linda la experiencia, la gente se sumó. yo la organicé el martes pasado vía Twitter. La gente me empezó a escribir y yo me acercaba a los lugares que la gente me iba diciendo o la gente conoce a los voluntarios de Cáritas y se iba acercando».

«Salí 7:30 de mi casa, son aproximadamente 27 kilómetros, los últimos kilómetros se sumó mi vieja, así que mi familia también apoyándome desde el principio».

Todavía continúan con la colecta para festejarles el día del niño a los más necesitados. Se aceptan donaciones de juguetes usados en buen estado, golosinas, leche, chocolate.

«Se pueden comunicar conmigo, con mi número 2622639493»

Los festejos se van a celebrar el sábado 20 en la Capilla de Vista Flores.

Fotografías cedidas por Ángel Méndez