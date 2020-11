Será en el marco de su examen final.

El tunuyanino Juan Pablo Ganem, brindará un concierto de flauta a través de YouTube, será esta noche a las 21hs. Se podrá disfrutar a través de su canal oficial.

El joven estudiante de la licenciatura de flauta traversa en la Universidad Nacional de Cuyo, enfrente hoy el día más esperado de su carrera. Con un año atravesado por una modalidad de estudio virtual, tendrá un examen del que podrán ser parte gran cantidad de personas como espectadores.

En diálogo con “A Media Mañana”, comentó, “yo me imaginaba mi examen de otra manera, en vivo en un concierto con público, pero hoy me toca reinventarme y recibirme desde mi casa. Diferente a lo que me imaginé, pero igual de hermoso”.

“Estoy agradecido con la música, con la flauta. Me permitió viajar a varias partes de Argentina y a Brasil. Esto me ha abierto puerta que nunca imaginé. Quiero seguir perfeccionándome en el exterior, quiero seguir estudiando. Mi idea es seguir superándome, no quedarme con lo que sé. Mi primer recuerdo con la música es cuando tenía 6 años, mi tía me sentó en el piano y con la flauta arranqué a los 14”, compartió.

Por otro lado, agregó, “soy muy agradecido de la educación que pude tener, una educación pública y gratuita”. En relación a la noche de hoy, “el concierto lo vengo preparando desde principios de año, ha sido un trabajo de mucho estudio. El mismo miércoles a las 21 horas, se va hacer la transmisión en vivo por el canal de YouTube Juan Pablo Ganem. También lo voy a estar compartiendo en mis redes”.

En detalle manifestó que, “el repertorio es música clásica, luego música francesa. Para cerrar, una milonga de Gerardo Diyusto, que soy la segunda persona que la va a tocar en Mendoza”.

YouTube para ser parte del concierto: https://www.youtube.com/watch?v=RHTK-c962ns&feature=youtu.be