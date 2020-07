“Tanto el Gobernador Cornejo como el Gobernador Suárez han sido pilares fundamentales”

El intendente Gustavo Soto presidió junto al Gobernador la entrega de viviendas del Barrio del Loteo TISA, entre Calle Pública (con salida a Ruta Provincial Nº99), calle Jarilla, Cina Cina y Cortadera, del distrito Cordón del Plata de Tupungato.

“Estoy agradecido también al IPV y a los vecinos, que muchos tuvieron que esperar mucho, pero creyeron en una gestión que los convencía, que trabajo con ellos y hoy podemos tener esto, que se toca y que se ve y que no está en ningún bolso, no está en ninguna valija y o paso por ninguna casa en donde se cuentan billetes”, dijo el intendente.

“Los fondos de Mendoza Construye están acá. Los vecinos los ven, y los pueden disfrutar a partir de hoy”.

Soto se refirió a la continuidad de la obra pública, pero desde el municipio, y dijo que “Hay obras que hemos continuado, como el re encarpetado asfaltico de una avenida muy importante, la Avenida Las Heras, que se está preparando para cuando las temperaturas lo permitan y a la que ya le hicimos la mitad. Ahora falta la otra mitad. También estamos perfeccionado la planta de tratamiento de líquidos cloacales del departamento. Con el tema de viviendas, nosotros no tenemos presupuesto para construir, pero si tenemos un plan que venimos desarrollando desde que asumí, en el que el vecino que tiene un lote o que un familiar le facilita parte de un lote; el vecino construye hasta la línea de dintel y nosotros vamos siguiendo esa construcción; y otorgamos lo que se llama el Plan Techo que consiste en rollizos, membrana y machimbre, que es una solución definitiva”.

El intendente también dijo que “Hay que empezar a hablar del tema económico” en el marco de las consecuencias de la pandemia que vivimos, y expresó que “la pandemia ha venido a agravar la cuestión económica, pero acá se ha demostrado que no había un plan económico, y esto quedó evidenciado en los primeros tres meses del gobierno nacional, y sigue estando ese problema latente. En este sentido, como dijo el gobernador, hay que seguir cuidándonos, aprender a convivir con la pandemia y cumplir con los protocolos; pero acá, lo que está muy mal es la economía y el coronavirus no nos va a matar, pero lo que si no va a matar es la economía, o el hambre, si no atendemos la economía como lo tenemos que hacer”