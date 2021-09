Se trata de equipos que prescinden de la red eléctrica y se alimentan por batería recargadas por energía solar.

La Municipalidad de Tupungato ha dispuesto nuevos espacios con mesas y bancos (materas) para disfrutar al aire libre en diferentes zonas del Departamento, y además ha optado por proveer -en estos lugares- servicios pensados en relación al impacto ambiental y social que pueden generar, contribuyendo a la línea sustentable que se viene promoviendo desde la Comuna.



Por ello, mediante la Dirección de Servicios Generales, se resolvió implementar en las materas iluminación led con energía solar y sensor de movimiento -para que también puedan ser utilizadas durante la noche- y propiciar, principalmente ahorro energético, mayor visibilidad y seguridad a quienes hagan uso de las mismas.



En esta primera instancia se han instalado 12 equipos luminosos en los juegos de mesas y bancos que se encuentran colocados en la zona del imponente “Mirador del Valle” sobre la Ruta 86 “Los Cerrillos”. Estas corresponden a un sistema de alumbrado independiente instalado en postes, que funcionan a base de energía solar fotovoltaica, la cual es almacenada en baterías para proveer energía limpia a sistemas de alumbrado durante la noche.



Constan, cada uno de ellos, de un sensor de movimiento que cuando se activa utiliza un máximo de 40 watts de potencia de luz y mientras está fuera de uso están a una potencia de 10 watts. No consumen energía eléctrica y al ser cargadas tienen una capacidad de emitir luz durante 8 o 10 horas continuas; además es inagotable, ya que los rayos solares son emitidos diariamente siendo un recurso que puede percibirse constantemente, dado que esta clase de energía puede ser captada y procesada correctamente aún en días nublados.

Fuente: prensa Municipalidad de Tupungato



La instalación no requiere cableados ni otra clase de dispositivos para poder funcionar, por lo que resulta una opción sencilla para obtener luz en lugares donde aún no se dispone o no llega la red eléctrica.



Próximamente se incorporará este mismo sistema en otras materas para continuar fusionando sectores sustentables y de esparcimiento apropiados para vecinos y turistas.