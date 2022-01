Ya se realizó la denuncia en defensa a consumidor.

Un vecino de Tupungato, encontró algo desagradable al abrir una salsa de tomate de una reconocida marca de alimentos envasados. Según manifestó el hombre, podría a simple vista, tratarse de un pedazo de piel.

La familia se llevó una gran sorpresa cuando estaban por preparar la cena. Los damnificados habían adquirido el alimento en un comercio cercano a su domicilio, en calle Bolivia de Tupungato. En comunicación con 8 Digital, Oscar Arreguez, comentó, «cuando abren el envase para volcarlo y condimentarlo, algo obstruía el paso y al abrir ser, salió lo que aparenta ser una especie de tejido humano o animal. No se deshace», explicó.

Frente a esta situación, y advirtiendo que no es la primera vez que un hecho similar ocurre con este tipo de alimentos, decidió advertir a la ciudad a través de un video. Además, registró la denuncia en defensa al consumidor para solicitar mayores controles.

«Me comunique con defensa al consumidor, en Córdoba, me pidieron los datos, me tomaron la denuncia y me dijeron que investigarían el caso».

También, el vecino se dirigió al área de bromatología del municipio para asesorarse con los profesionales, «me dijeron que podría llegar a ser un hongo por falta de higiene», manifestó.

Video cortesía Oscar Arreguez.