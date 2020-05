Guillermo Bonade, propietario de cabañas para turismo en Tupungato se manifestó “Muy preocupado por sobre cómo sigue esto”

El empresario turístico dialogó con el móvil de Canal 8 Valle de Uco, y dijo que “Obviamente hay costos que pagar, sueldos que pagar, servicios y mantenimiento que hay que seguir haciendo”

“En mi caso no he despedido gente, y no es la intención hacerlo”, dijo, y agregó que “Es gente muy buena, que siempre me ayudo por lo cal mi intención es seguir apoyándolos, aun en las circunstancias actuales que son bastante difíciles”

“Estoy viendo la posibilidad de alquilar las cabañas mensualmente, porque estoy viendo que esto va para largo, y por razones obvias, el turismo es lo último que se va a reactivar”

“En circunstancias normales se trabaja todo el año. Obviamente no al nivel de enero y febrero que es temporada muy alta que se está al cien por ciento; pero mayo y junio del año pasado se trabajó muy bien. Muchos extranjeros, europeos y gente de Buenos Aires. Pero, siempre se trabajó. Hay meses más fuertes, claro.”

Consultado sobre si el sector ha recibido alguna propuesta de un proyecto nacional, provincial o municipal, dijo “Hemos tenido comunicación con la gente de turismo de Tupungato que siempre nos apoyó. En mi caso particular, no he apelado a ninguna ayuda del gobierno, por la suerte de tener un trabajo en relación de dependencia aparte de las cabañas”

Finalmente, Bonade resumió un pensamiento generalizado del sector “Esta situación obliga a pensar de una manera diferente. Agudizar la imaginación para ver que se puede hacer, obviamente respetando las reglas y normas, pero es difícil tener el proyecto parado ya afrontando los costos; y pensando cada día como –por lo menos—mantener lo que se ha hecho hasta acá”

Fuente: Canal 8 Noticias