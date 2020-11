Se ubica en el distrito El Peral.

El municipio de Tupungato, informó que ya se encuentran trabajando para la reapertura del Camping Municipal, con todos los protocolos correspondientes. El mismo se encuentro cerrado desde marzo, en el marco de las medidas a raíz de la pandemia.

Ahora, Tupungato se dispuso a trabajar y adecuar el lugar, e informa a la comunidad –ante la demanda y consultas- que próximamente reabrirá sus puertas para recibir a vecinos y turistas.

«Los protocolos que ha enviado la Provincia la semana pasada, nos limitan a un montón de acciones y todas relacionadas por supuesto con las medidas de protección que requieren las actividades en estos espacios, entonces en función de ese protocolo nosotros tenemos que adaptar el funcionamiento de nuestro camping para prevenir el contagio en los espacios comunes, que sea un espacio abierto no garantiza que las instancias de contagio no existan, entonces los puntos principales en los que hay que tomar atención son en los cuales estamos trabajando» aseveró la Directora de Turismo, Analía Parra.

Lo que es necesario saber

Para la aplicación de estas nuevas medidas las Direcciones de Turismo, Fiscalización y Control y de Servicios Generales, ya han avanzado considerablemente y han coordinado y planificado gran parte del modus operandi dentro del Camping Municipal, por lo que se ha resuelto:

-Cupos limitados: es decir que dado el espacio y la batería de baños y plazas, la cantidad máxima de personas que podrá permanecer en el lugar es de 350 por día.

-Compra de entradas: no se podrán adquirir en el mismo camping como lo era habitualmente. Se establecerá como punto de venta designado la oficina de turismo (ubicada en Av. Belgrano 1060) que funcionará todos los días para poder comprarlas ya sea de forma anticipada o en línea, mediante diferentes tipos de pago.

-Reservas: quienes deseen pasar un día o acampar en lugar deberán realizar una reserva previa para poder visitar el camping y sólo podrán acceder al lugar quienes cuenten con la entrada correspondiente.

-Horarios de funcionamiento: de 8 a 20hs.

Tarifas:

–Entrada General para residentes $150

-Entrada General para no residentes: $250

-Jubilados y Pensionados: $50

-Carpas, trailers, casillas rodantes o similar: $400 (por única vez)

-Menores de 12 años gratis

Por otra parte también se está evaluando minuciosamente cómo será el reglamento y convivencia dentro del espacio y las instalaciones para poder hacer un uso adecuado y seguro.

«Tengamos en cuenta que como Departamento, como Municipio en la provincia de Mendoza fuimos uno de los primeros que garantizamos los servicios seguros con la aplicación de protocolos y este servicio que está a cargo y es responsabilidad del Municipio tiene que ser coherente con esta función que estamos teniendo de hacer cumplir los protocolos en los servicios turísticos» expresó la Directora Parra.

En cuanto a la reapertura, desde la comuna informan que será para el mes de diciembre (sin fecha exacta por el momento) y esperan con ansias poder recibir y brindar un servicio de calidad a quienes elijan disfrutar de este auténtico y acogedor camping.