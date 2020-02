Las primeras informaciones de este miércoles en diferentes medios de comunicación de la provincia y del Valle de Uco daban cuenta de que ayer por la tarde una joven había sido encontrada atada a un árbol, en una finca de Tupungato y que presentaba signos de violencia.

Pocos eran los datos que se tenía de este llamativo caso, ya que el mismo parece presentar cierto hermetismo debido al proceso de investigación y, por ello, la incertidumbre invade a la opinión pública. Lo cierto, es que los medios sólo habían publicado el hecho, pero poco se supo del estado de salud de la joven en cuestión.

Nuestro medio pudo acceder finalmente a más información sobre el caso y esta mañana, en el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco, habló Eduardo Hidalgo, director del hospital Las Heras de Tupungato, quien se refirió específicamente al estado de salud de la joven que había sido encontrada en una finca ubicada a unos 4 kilómetros del centro tupungatino.

El profesional dio detalles de lo sucedido desde el momento en que esta joven mayor de edad -de quien no trascendió su identidad- llegó al nosocomio local. Hidalgo contó que recibieron el llamado de la policía y que el servicio coordinado fue hasta el lugar para asistirla y trasladarla al Las Heras. «Cuando nuestro servicio llegó, la joven ya había recuperado su conciencia y estaba lúcida. Sí estaba muy nerviosa y conmovida por la situación. Cuando llega al hospital se le hace la evaluación correspondiente y rápidamente también aquí (en el nosocomio) fue evaluada por el médico forense de la policía», comenzó diciendo el funcionario.

Al ser consultado sobre los signos de violencia que aparentemente presentaba la chica, Hidalgo dijo que el médico que llegó a buscarla al lugar asegura que «ya no se encontraba atada, por lo que posiblemente había sido desatada por la policía» que había llegado antes al lugar. «La joven presentaba algunas escoriaciones en uno de sus brazos y en la cara. No podría decir si han sido producto de golpes porque la indagatoria no la hacemos nosotros, sino la policía y tampoco la chica le hizo referencia a lo que le pasó al médico», agregó.

En tanto, el profesional aseguró que en el hospital se le realizaron los estudios correspondientes, se le tomaron radiografías en las que no se constató ninguna lesión grave. También comentó que luego de unas 6 horas que estuvo siendo evaluada y contenida, la paciente no quiso ser internada para quedar en observación y, en compañía de su madre, se retiró a su domicilio.

Ante la consulta de la conductora de AMM, Paula González, sobre si se había podido constatar si la mujer presentaba algún signo aparente de abuso sexual, Hidalgo aseguró que esta evaluación se hizo en forma privada desde la parte de medicina forense de la policía y que esto está información forma parte del secreto de sumario del caso, por lo que las investigaciones continuarán para aclarar este hecho llamativo que acapara la atención de los valletanos durante estos días.