Dio detalles de la modalidad utilizada.

Un comerciante de Tupungato, brindó detalles de la modalidad bajo la cual sufrió un robo el pasado lunes.

En su relato, manifestó “dos chicos de unos 20 años entran al local me preguntan si acepto transferencia les dije que si, que su mamá no podía venir eligen ropa me pasan el teléfono de su mamá, les paso mis datos para transferir me mandan esa captura de transferencia realizada, la cual todavía no llega desde el lunes”.

Además, detalló que “en el perfil del celu salían nueces y ya borro la foto o me bloquearon”.

En el último tiempo, comerciantes han sido víctimas de la inseguridad bajo diferentes modalidades. “De estas cosas uno aprende a no ser confiado, a no pensar bien, pero les juro q estaba armado de un forma espectacular el modo de operar de los dos que entraron al local y de la señora por teléfono”, comentaron como aviso a los vecinos del departamento.