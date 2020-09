Una familia solicita la ayuda de la comunidad.

Una familia de Tupungato, fue víctima de la inseguridad y pide ayuda para dar con los elementos robados. Verónica Moreno, dialogó con 8 Digital: “soy lamentablemente la damnificada de este hecho, al cual llamaron robo simple. Aparentemente ingresaron durante la madrugada del viernes o jueves en la noche, yo no me encontraba en mi domicilio”.

Respecto a cómo se enteró de lo sucedido, comentó: “Ayer, cerca de las 10 de la mañana me dan aviso y me manifiestan que la ventana de la cocina de mi casa, que da hacia el oeste en Loteo Bigolotti, se encontraba abierta. Cuando llego al domicilio, abro la puerta para ingresar y me encuentro que estaba todo tirado, revuelto. En las habitaciones lo mismo”.

Del lugar se llevaron varios elementos entre ellos, utensilios de cocina, microondas, comida, ropa, herramientas y dos guitarras eléctricas.

“Para no alterar el lugar, salí afuera y llamé al 911”, desplazan a científica quienes constatan el faltante de todos los elementos. “Llegaron a un lugar cerca del basural, donde encontraron algunas de las cosas sustraídas. Trabajaron muy bien, la verdad que fue excelente”, resaltó la mujer.

Con varios elementos robados, la familia pide especialmente dar con las guitarras ya que poseen un gran valor sentimental, al pertenecer a un familiar fallecido. Para brindar información se pueden comunicar al número 2622-36-8620.

“Tenemos nombres, pruebas que ya fueron dados aviso a la Policía, aunque no sé si me van a devolver esos elementos”, finalizó Verónica.