Por estos días, la realización de actividades deportivas en los principales centros de recreación de Tupungato, como en el Polideportivo Francisco Rizzo y playones deportivos comentarios. Por esto, los profesores de Educación Física de la comuna de Tupungato se encuentran cumpliendo diferentes funciones para continuar en actividad y prestar servicio en este periodo de cuarentena.

La actividad física pareciera haberse incrementado durante el confinamiento, y los espacios habilitados para realizar caminatas, running, ciclismo, entre otras al aire libre, tienen mayor afluencia de usuarios. Y es aquí donde el municipio pone énfasis y entra en función el trabajo de los profes que pertenecen a la Dirección de Deportes y Recreación, quienes son los encargados de concientizar y exigir el uso de tapaboca, de mantener ordenada la circulación, de recordar la importancia de entrada en calor, como así también “para darles recomendaciones, sugerencias sobre la actividad específica que están desarrollando” expresó el director a cargo del área, Rubén Morales.

Por lo tanto, quienes realicen ejercicios, como cualquier vecino que circule sobre Boulevard Correa (donde además se encuentran las pistas de salud), Calle Real y Calle La Gloria, se encontrarán –caminando o en bicicleta- a personal identificado con chalecos refractarios y credencial de identificación, en el horario entre las 14 y las 19horas, quienes monitorean las zonas para evitar cualquier tipo de inconveniente, como así también para asistir en caso de ser necesario.

«Un consejo fundamental es evitar el uso de los aparatos que se encuentran en las pistas de salud para no tener inconvenientes y no sufrir contagios porque si bien los profes están haciendo una desinfección constante, es mucha la gente que los manipula, entonces la sugerencia es no utilizarlos para la actividad física» enfatizó el funcionario Morales y recordó que en Tupungato la actividad física está permitida desde las 7 hasta las 23 horas., especialmente en espacios cerrados (como gimnasios o clubes) pero lo más aconsejable para la actividad al aire libre es hasta y no más de las 20 horas por temas de seguridad y porque luego de esa hora los profesores a cargo no se encuentran haciendo cobertura de los lugares.

Además, hace aproximadamente 3 meses, un número importante de profesionales de esta dirección se encuentran prestando servicio y reforzando el trabajo de los Inspectores de Tránsito en lo que refiere a los controles de documentación en ingreso y egreso al Departamento para colaborar con esta tarea que demanda más personal del que se encuentra en actividad.

En general: «Aproximadamente son 52 docentes, profesores de Educación Física que están haciendo una cobertura, digamos, integral y colaborando y cooperando en este momento de emergencia que realmente tanto el Municipio como la comunidad lo necesita», culminó el director de Deportes y Recreación de la comuna de Tupungato.