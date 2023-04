Tupungato tiene una amplia oferta para el turismo en Semana Santa

Turismo religioso, ferias,música clásica y vinos de altura.

Tupungato pone a disposición de los visitantes una agenda cargada de actividades por el fin de semana largo de Semana Santa.

Turismo Religioso

-Jueves 6 de abril

-15:30h

Salida desde el Informador

Turístico (Av. Belgrano 1060)

Recorrido, gratuito, que propone conocer las capillas de Tupungato con un guía que comparte relatos e historias de las devociones e imágenes de cada lugar y que concluye en el monumento al Cristo Rey del Valle de Tupungato. (Para participar, las personas interesadas deben inscribirse previamente en el Informador Turístico del departamento, ya que los cupos son limitados).

Vía Crucis y «Música Clásica por Los Caminos del Vino»

-Viernes 7 de abril

Este día acontecen dos eventos muy especiales, en uno de los lugares más espirituales para los y las tupungatinas: el Cristo Rey del Valle de Tupungato.

Primero, la liturgia del Vía Crucis para revivir la devoción a Jesucristo camino a la Cruz que será a las 17h con salida desde la base (ubicada a 7km de la Ciudad de Tupungato, en una lateral de la Ruta 86, sobre Los Cerrillos) y se recorrerán las estaciones construidas en piedra y apostadas a lo largo del sendero de montaña, deteniéndose en cada una de ellas hasta llegar a los pies del mencionado monumento escultórico conocido como la “gran obra del pueblo de Tupungato” que representa a Cristo Resucitado, creado con el fin de ser un llamado a la paz del mundo.

Posteriormente, en el mismo lugar, iniciará uno de los festivales que siempre ha sido parte del cronograma de Semana Santa, «Música Clásica por Los Caminos del Vino» que llegará con su edición número XXII y promete enamorar, como cada año, permitiendo contemplar el Valle tupungatino cuando comienza a descender el sol.

Feria de Vinos de Altura Tupungato

-Sábado 8 de abril

-De 20 a 00h

-Calle Laprida

Por supuesto, no podía faltar la auténtica «Feria de Vinos de Altura» que invita a descubrir los varietales, bodegas y diferentes productores que le dan identidad a Tupungato y que lo posicionan a nivel mundial. Este encuentro, además, conecta con gastronomía a cargo de foodtrucks, comercializadores de frutos secos e incluso de productos regionales, de cosmética y coctelería a base de vinos -sumado a sorpresas que se podrán descubrir durante la noche- todo conjugado con música a cargo de un DJ.

-Para esta propuesta se debe abonar una entrada de $1200 pesos que se adquiere en el lugar y que incluye 3 degustaciones más una copa de regalo.

Feria Artesanal Tupungato

-Domingo 9 de abril

-De 15 a 21

-Calle Mathons

Finalmente el domingo de Pascua nos invita a despedir el fin de semana largo con artesanos y trabajadores de la economía social, quienes serán los protagonistas en la Feria que tiene un tinte especial y cautivador. Allí, en un paseo peatonal, se podrá observar innumerable cantidad de productos y artesanías que se comercializarán y que conectan también con la historia de sus creadores y el proceso productivo de cada pieza.

También se podrán degustar algunas exquisiteces que le darán el sabor a la tarde y habrá espectáculos artísticos al aire libre.

Celebraciones Religiosas

Asimismo y principalmente, para los y las católicas este es un tiempo que llama a recordar y reivindicar la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y por ello la Parroquia y diferentes capillas distritales de Tupungato se preparan para vivir en comunión este periodo transitando y rememorando cada día de la Semana Santa.

Tanto en la Parroquia «Nuestra Señora del Socorro», como en las Capillas “San Tarsicio” (ubicada en el RIM 11 Grl. Las Heras, distrito El Peral); “Sagrado Corazón de Jesús» (distrito San José) y Capilla “María Reina” (distrito Cordón del Plata), habrá celebraciones litúrgicas.

Además el Cura Párroco Alejandro Squizziato agregó: «Este año hemos recomenzado una costumbre litúrgica de hace algunos años de volver hacer unas celebraciones, por ejemplo el sábado uno de abril, por la tarde, y así estar en algunas comunidades donde a veces no tenemos mucha presencia como por ejemplo en Lotes Bigolotti, en el Barrio Arcoiris, en La Arboleda, en Barrio TISA, también allí habrá celebraciones». Cronograma Parroquia “Nuestra Señora del Socorro” (Ciudad)

-1/4 Celebración de Bendición de

Ramos: 19h

-2/4 Celebración de Bendición de

Ramos: 10h y 19h

-6/4 Jueves Santo: 21h

-7/4 Viernes Santo: 15h

-7/4 Vía Crucis: 17h (Cristo Rey)

-8/4 Sábado de Gloria: 21h

-9/4 Domingo de Pascuas: 10 y 19h

Capilla “San Tarsicio” (RIM 11 Grl. Las Heras, El Peral)

-1/4 Celebración de Bendición de Ramos: 18h Capilla “María Reina” (Cordón del Plata)

-2/4 Celebración de Bendición de Ramos: 11h

-6/4 Jueves Santo: 19h

-7/4 Viernes Santo: 15h

-9/4 Domingo de Pascuas: 11h Capilla “Sagrado Corazón de Jesús” (San José)

-2/4 Celebración de Bendición de Ramos: 9.30h

-6/4 Jueves Santo: 19h

-7/4 Viernes Santo: 15h

-8/4 Sábado de Gloria: 19h

Multiplicidad de propuestas turísticas La «Capital de la Nuez y de los Vinos de altura” ya no es sólo una opción más para conocer como destino, es un universo de propuestas turísticas que atrapan.

Los distritos con sus paisajes y su historia, y de igual impronta el casco urbano con sus locales gastronómicos y productos regionales, tienen mucho para ofrecer y descubrir.

En la página web https://tupungato.gov.ar se encuentra la sección de ‘Turismo’ para adentrarse en un portal que muestra de forma fácil y organizada todo lo referido a ello con información sintetizada, pero justa, de lo que se puede realizar en cuanto a actividades, alojamientos, gastronomía y mapas para recorrer Tupungato.

Informador Turístico Para obtener más información el “Informador turístico de Tupungato” funciona todos los días, de 8 a 18h, en el Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060), brindando atención personalizada a quienes quieran conocer más sobre la oferta turística, también se puede optar por otras líneas de comunicación como WhatsApp al 2622520788, o mediante mensaje de correo electrónico a infoturismo@tupungato.gov.ar.

Cómo funcionará el comercio este fin de semana largo

El viernes no habrá atención.

Mendoza supera el 80% de nivel de reservas turísticas para la Semana Santa . Por esta razón desde la La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (CECITyS) se recomendó mantener los locales abiertos para aprovechar las ventas.

Sin embargo, se informó que durante estos días los comercios tendrán un horario de atención especial esta Semana Santa.

Se determinó que el viernes no habrá actividad, siendo el único día en el que los locales no trabajarán. Y no alcanza en su totalidad a los rubros de turismo, que son los que trabajan a pleno estos días.

En el comunicado de prensa que se conoció que el jueves y el sábado se trabajará normalmente o mediodía, de acuerdo al funcionamiento habitual y será sólo el Viernes Santo, el día en el que se cerrarán los locales.

Pero destacaron que es muy probable que los comercios abocados al rubro turístico trabajen en sus horarios habituales, sobre todo, teniendo en cuenta que se espera una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana largo.