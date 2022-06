El municipio amplía la flota de movilidades.

La municipalidad de Tupungato, anunció la incorporación de tres nuevas movilidades que se suman a la flota, se trata de camionetas 0KM.

Se incorporaron al parque automotor para optimizar los trabajos y servicios que se prestan a la comunidad.

En detalles, sobre las camionetas informaron que son:

Dos Pick Up Volkswagen Amarock

-0Km

-Caja de cambio manual

-Cabina doble

-Tracción simple

-Tomacorriente en gancheras.

Una Pick Up Chevrolet S10

-0Km

-Caja de cambio automática

-Tracción 4×4

-Cabina doble

-Tomacorriente en ganchera

Próximamente se les incorporará barra de trabajo, cubre faros antivandálicos, entre otras especificaciones.

Al respecto, el intendente Gustavo Soto señaló, “vienen a cubrir necesidades por ejemplo en el Área de Defensa Civil donde la unidad que tenemos ya tiene sus años, ha cumplido su ciclo y necesitábamos renovar. Y dos unidades más que van a cumplir funciones, una ellas en la Dirección de Fiscalización y Control pero fundamentalmente en el Área de Zoonosis y Control Animal para poder hacer el traslado del Quirófano Móvil que era una de las necesidades que teníamos que cubrir y además de otras actividades que realiza la Dirección, y otra de las unidades irá a la Dirección de Compras y Suministro”.

Asimismo la Pick Up destinada al personal de Defensa Civil, será reacondicionada para el trabajo de gestión de riesgos y manejo de emergencias que tiene la división.

“Es una inversión importante, al menos para nuestro municipio lo es así, no solamente para los servicios que van a prestar, sino también en los recursos que se invierten” dijo el Intendente en referencia a la inversión realizada de $20.300.000.